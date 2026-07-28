Ученые связали сильную потерю жира с развитием диабета

Science Daily: Дефицит жира может быть причиной метаболических сбоев

Новое исследование американских специалистов, опубликованное в журнале Medical Xpress, пересматривает устоявшиеся представления о жировой ткани. Оказалось, что не только ее избыток, но и потеря определенных типов жира способна вызывать серьезные метаболические нарушения, включая сахарный диабет и жировую дистрофию печени.

В центре внимания ученых из Мичиганского университета оказалось редкое наследственное заболевание — семейная парциальная липодистрофия второго типа (FPLD2). При этой патологии подкожный жировой слой постепенно истончается и исчезает. Парадокс в том, что, несмотря на потерю жира, пациенты с таким диагнозом страдают от ожирения печени, инсулинорезистентности и других тяжелых нарушений обмена веществ.

Профессор Элиф Орал, один из соавторов исследования, отметила, что диабет 2-го типа традиционно воспринимают как болезнь бета-клеток поджелудочной железы, однако на самом деле это не менее тесно связано с состоянием жировых клеток. По ее словам, потеря здоровой жировой ткани может быть столь же опасна, как и ее избыток, и именно это открытие позволяет по-новому взглянуть на природу метаболических расстройств.

Исследователи убеждены, что понимание механизмов разрушения жировой ткани способно открыть путь к новым методам лечения широкого спектра обменных заболеваний.

Ранее стало известно, что избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких.