Тегеран связался с Москвой на фоне атак ВСУ на иранское судно. Исламская Республика дала России обещание по Ормузскому проливу

Посол Ирана Джалали: Тегеран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормуз

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран связался с Москвой на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на судно Исламской Республики в Каспийском море. По его словам, Министерства обороны двух стран тесно контактируют по этому вопросу.

Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое Казем Джалали Посол Ирана в России

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. В результате нападения на судне произошел взрыв. Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.

Иран дал России обещание по Ормузскому проливу

Джалали заявил, что Иран обещает сохранить особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив.

Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим Казем Джалали Посол Ирана в России

Он также добавил, что Иран и Оман примут решение, какую плату они будут взимать с судов западных стран, проходящих через Ормузский пролив.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран всегда был «стражем» Ормузского пролива и останется им.

При этом президент США Дональд Трамп 13 июля заявил, что Вашингтон берет под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана.

Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это Дональд Трамп Президент США

Политик отметил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к договоренностям. Однако, по его словам, они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению.

Трамп планирует задать Путину вопрос об Иране

Президент США заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сообщения о якобы передаче Россией спутниковых снимков американских баз Ирану. По его словам, даже если подобная помощь и оказывалась, она не принесла Тегерану ожидаемого результата. При этом он подчеркнул, что не верит в подобную информацию.

До этого Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин пообещали ему не продавать оружие Ирану. Он отметил, что считает Китай и Россию непричастными к возможным поставкам вооружений Тегерану и предупредил, что обратное было бы «очень плохо» для обеих стран.

При этом американская разведка заподозрила Москву в якобы оказании Ирану помощи в нанесении ударов по объектам ЦРУ в Персидском заливе. По данным Reuters, представители разведки еще не пришли к окончательным выводам. Автор статьи подчеркнул, в разведывательном ведомстве США приводят в качестве возможных доказательств «эффективность и очевидную точность ударов».