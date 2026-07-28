Украина попыталась атаковать Ленобласть

Губернатор Дрозденко: Три украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Ленинградской областью. О попытке Украины атаковать российский регион сообщил его губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он отметил, что жертв и значительных разрушений удалось избежать. Дрозденко пояснил, что в Ленобласти отменили беспилотную опасность.

Глава региона поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

В Минобороны рассказали, что за минувшую ночь над российскими регионами смогли засечь и сбить 356 украинских дронов. Тогда беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым. Кроме того, дроны сбили над акваторией Азовского моря.