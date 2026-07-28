Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 28 июля 2026 (обновлено: 09:46, 28 июля 2026)Россия

Украина попыталась атаковать Ленобласть

Губернатор Дрозденко: Три украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Ленинградской областью. О попытке Украины атаковать российский регион сообщил его губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он отметил, что жертв и значительных разрушений удалось избежать. Дрозденко пояснил, что в Ленобласти отменили беспилотную опасность.

Глава региона поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

В Минобороны рассказали, что за минувшую ночь над российскими регионами смогли засечь и сбить 356 украинских дронов. Тогда беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым. Кроме того, дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Москва столкнулась с одной из самых массированных с начала лета атак БПЛА
    Российский магазин оштрафовали за торговлю западным сыром
    ФСБ предотвратила теракт СБУ против чиновника в российском городе
    Южнокорейский миллиардер выплатит бывшей жене 53 миллиарда рублей
    Почти 20 человек пострадали при ударе ВСУ по российскому автобусу
    Российский вратарь НХЛ рассказал о преимуществах жизни в одиночестве
    В метро Барселоны произошло возгорание
    Уехавший в Дубай Милохин начал принимать заказы на корпоративы
    Ревнивый россиянин в магазине напал на жену с ножом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok