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Забота о себе
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11:33, 28 июля 2026Забота о себе

Женщинам назвали неочевидные причины молочницы

Гинеколог Илюхина: Молочница может возвращаться из-за кариеса и пульпита
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с зубами и патологии ЛОР-органов могут спровоцировать рецидивирующую молочницу, заявила гинеколог Татьяна Илюхина. О неочевидных причинах развития этого заболевания она рассказала женщинам в своем Telegram-канале.

Илюхина отметила, что стать причиной молочницы могут кариес, пульпит и киста корня зуба. Кроме того, риск развития молочницы увеличивается при различных заболеваниях ЛОР-органов, в том числе и при тонзиллите.

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Врач объяснила: при этих заболеваниях иммунная система ведет активную борьбу с патогенами, из-за чего слизистая влагалища остается без защиты, а количество дрожжеподобных грибов в интимной зоне начинает увеличиваться. Илюхина подчеркнула, что, если не устранить все очаги хронической инфекции в организме, молочница будет возвращаться снова и снова.

Ранее гинеколог Марина Степаненко предостерегла от бритья зоны бикини в отпуске. По ее словам, из-за этой процедуры повышается риск инфицирования интимной области.

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