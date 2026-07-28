Путешествующим с ручной кладью туристам дали один важный совет

АТОР: В ручную кладь сначала нужно положить необходимые вещи, а одежду в последнюю очередь

Сборы ручной клади начинаются не с выбора вещей, а с изучения норм конкретной авиакомпании, обратили внимание специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР). В разговоре с «Лентой.ру» представители компании отметили, что у разных перевозчиков требования к весу и габаритам могут сильно отличаться, и это определит всю дальнейшую стратегию упаковки.

«Для начала необходимо понять нормы бесплатной ручной клади у конкретной авиакомпании. У одних это пять килограммов, у других — восемь или десять. Регламентируются также размеры — их важно смотреть, так как могут попросить измерить сумку калибратором. У многих лоукостеров не получится провезти по размерам стандартный чемодан cabin size», — пояснили в АТОР.

Измерить и взвесить сумку лучше дома, советуют в компании. Для этого достаточно встать на обычные весы сначала без сумки, потом с ней и вычесть первый вес из второго. Самое главное правило минимизации вещей — четкое понимание программы путешествия и возможностей отеля. В хороших гостиницах есть тапочки, халаты, пляжные шлепанцы и сумки, не говоря уже о шампунях, фенах и зубных щетках — все это можно с собой не брать, поделились специалисты. Кроссовки, компрессионные чулки и легкую куртку лучше надеть на себя в салон, а сумку с ноутбуком взять отдельно, добавили они.

В первую очередь в сумку кладут то, без чего невозможно обойтись: личные таблетки, контактные линзы или очки, особую косметику, которую не заменить в ближайшем магазине. Косметику эксперты советуют переливать в маленькие баночки, а детям — брать детские версии кремов и паст: они меньше по объему и весу. Одежду, особенно для теплых стран, кладут в последнюю очередь по остаточному принципу — ее проще всего купить на месте. Если стоит задача собрать минимум, выбирают немнущееся, однотонное, комбинируемое — капсульный гардероб.

В АТОР подчеркнули, что иногда проще и дешевле заплатить за багаж, чем экономить на всем. У тех, кто часто летает с ручной кладью, уже есть приспособленный набор вещей. Для одной поездки может быть выгоднее оплатить багаж: забытую футболку почти в любой стране можно купить за 200-500 рублей, а вот забытый адаптер для зарядки обойдется в 800-4000 рублей.

«Два таких провала — и проще уже было оплатить багаж. Поэтому отказываемся в первую очередь от лишней одежды, во вторую — от запасной обуви», — заключили в АТОР.

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