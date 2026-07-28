Россиянка раскрыла цены на популярные у соотечественников круизы по стране

Российская тревел-блогерша раскрыла доходящие до миллионов цены на круизы по стране

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина раскрыла доходящие до миллионов цены на популярные у соотечественников круизы по стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор материала подчеркнула, что туристы отдают крупные суммы денег за путешествия в места без связи, с пронизывающим ветром и моржами. Так, маршрут «Курилы. Тайны вулканов» идет от Сахалина к Камчатке и обойдется в 770 тысяч рублей. Посмотреть Шантарские острова можно за 920 тысяч рублей, а остров Врангеля — за 1,2 миллиона рублей.

«Что покупают за эти деньги, тоже понятно из запроса. Люди хотят за одну поездку увидеть китов и птичьи базары, высадиться на необитаемом острове, узнать историю территории», — объяснила она.

Ранее другая российская тревел-блогерша рассказала о трех особенностях жизни в Японии, которых, на ее взгляд, не хватает на ее родине. В частности, она обратила внимание на улыбчивость японцев и их желание помочь.

