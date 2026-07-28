ФСБ предотвратила теракт СБУ против чиновника в российском городе

В Белгороде задержан агент СБУ, готовивший теракт против чиновника из Харьковской области

В Белгороде ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Исполнитель — 63-летний местный жиль, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ). Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), статьи 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств»). Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, мужчина прошел специальное обучение в Киеве по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Он должен был подорвать машину одного чиновника из Харьковской области. По заданию украинских кураторов фигурант установил за ним наблюдение. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ через Telegram.

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