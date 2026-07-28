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Силовые структуры
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09:53, 28 июля 2026 (обновлено: 10:02, 28 июля 2026)Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт СБУ против чиновника в российском городе

В Белгороде задержан агент СБУ, готовивший теракт против чиновника из Харьковской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Белгороде ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Исполнитель — 63-летний местный жиль, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ). Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), статьи 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств»). Он заключен под стражу.

По данным правоохранителей, мужчина прошел специальное обучение в Киеве по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Он должен был подорвать машину одного чиновника из Харьковской области. По заданию украинских кураторов фигурант установил за ним наблюдение. Полученные данные он передавал сотрудникам СБУ через Telegram.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали 55-летнего местного жителя за шпионаж в интересах Новой Зеландии

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