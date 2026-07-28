РИА Новости: Бойцы ВС России создали радиосеть для уничтожения дронов ВСУ

Бойцы мобильной огневой группы (МОГ) 1-й танковой армии группировки Запад Вооруженных сил (ВС) России в приграничных районах Луганской Народной Республики (ЛНР) создали радиосеть для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир батареи, старший МОГ 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Мажор.

«Радиосеть у нас общая есть, в которой мы передаем информацию друг другу непосредственно в реальной обстановке. Каждый расчет мне доводит, что слышит, что видит, я уже понимаю, где начинается пролет, и если нужно будет, группа смещается туда», — сказал боец.

Ранее официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» заявил ТАСС, что лазерное оружие показывает высокую эффективность против беспилотных летательных аппаратов и потенциально способно изменить подход к работе всего российского военно-промышленного комплекса.

Также в июле генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью программе «Мы в курсе» на «Царьград ТВ» заметил, что Главным способом защиты от массированных налетов украинских дронов-дальнолетов является кардинальное увеличение числа МОГ по всей территории страны, оснащенных современным оборудованием.