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10:51, 28 июля 2026 (обновлено: 10:55, 28 июля 2026)Наука и техника

Российские бойцы создали радиосеть для уничтожения дронов ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВС России создали радиосеть для уничтожения дронов ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Бойцы мобильной огневой группы (МОГ) 1-й танковой армии группировки Запад Вооруженных сил (ВС) России в приграничных районах Луганской Народной Республики (ЛНР) создали радиосеть для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир батареи, старший МОГ 49-й зенитной ракетной бригады с позывным Мажор.

«Радиосеть у нас общая есть, в которой мы передаем информацию друг другу непосредственно в реальной обстановке. Каждый расчет мне доводит, что слышит, что видит, я уже понимаю, где начинается пролет, и если нужно будет, группа смещается туда», — сказал боец.

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Ранее официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог» заявил ТАСС, что лазерное оружие показывает высокую эффективность против беспилотных летательных аппаратов и потенциально способно изменить подход к работе всего российского военно-промышленного комплекса.

Также в июле генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью программе «Мы в курсе» на «Царьград ТВ» заметил, что Главным способом защиты от массированных налетов украинских дронов-дальнолетов является кардинальное увеличение числа МОГ по всей территории страны, оснащенных современным оборудованием.

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