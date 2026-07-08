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17:23, 8 июля 2026Наука и техника

В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

Кузякин: Насыщение МОГ до Урала дешевле, чем восстанавливать разрушенные НПЗ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главным способом защиты от массированных налетов украинских дронов-дальнолетов является кардинальное увеличение числа мобильных огневых групп (МОГ) по всей территории страны, оснащенных современным оборудованием, заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в интервью программе «Мы в курсе» на «Царьград ТВ».

Он подчеркнул, что это будет дешевле, чем восстанавливать разрушенные объекты нефтепереработки, и предложил создать сплошное прикрытие как минимум до Урала. Эксперт пояснил, что дроны ВСУ не исчезают у границы, а летят к цели 14 часов, и именно это время дает возможность для перехвата при правильной расстановке сил.

То, что нам нужно делать, — это насыщать территорию куда большим количеством мобильных огневых групп, оснащать их современным оборудованием, которое у нас есть, но которое, к сожалению, пока еще не до каждой группы дошло. Вот это задача, которую мы должны выполнять ежедневно, ежечасно

Дмитрий Кузякингенеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

Конструктор отметил, что для эффективного перехвата необходимо использовать комбинацию средств: от зенитных установок до систем радиоэлектронной борьбы, способных подавлять каналы управления через Starlink. При этом он подчеркнул, что российская промышленность уже производит необходимое оборудование, но его распределение по подразделениям идет недостаточно быстро. По его словам, насыщение МОГ — это единственный реалистичный сценарий при территориальных реалиях.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» призвал уничтожать спутники Starlink. Он подчеркнул, насколько для Украины важна разведка, осуществляемая при помощи этих спутников.

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