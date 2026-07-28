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22:02, 28 июля 2026 (обновлено: 22:16, 28 июля 2026)Россия

Медведев высказался о мобилизации в России

Медведев: Заявления о подготовке мобилизации в России являются лживой провокацией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Global Look Press

Потребности Вооруженных сил России в личном составе полностью удовлетворены, а слухи о подготовке мобилизации в стране являются лживой провокацией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Видеозапись своего выступления он опубликовал в Telegram.

По словам Медведева, за первое полугодие 2026 года контракты заключили около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч вступили в добровольческие формирования и отправились в зону проведения спецоперации.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация», — сказал он, подчеркнув, что подобные заявления стали частью пропаганды в преддверии выборов в Госдуму.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против России ведется тяжелая информационная война, которая, «скорее всего, никогда не закончится».

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