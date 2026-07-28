Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:46, 28 июля 2026Экономика

Сотни домов в российском городе останутся без воды из-за связанного с Загитовой здания

Больше 600 домов в Казани останутся без воды из-за центра фигурного катания Загитовой
Полина Кислицына (Редактор)

Тысячи жителей Казани останутся без воды из-за здания, связанного с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации источника, речь идет о более чем 600 домах в Вахитовском районе — водоснабжения их лишат из-за центра фигурного катания спортсменки, которого будут подключать к сетям. Ограничения продлятся чуть более суток с 4 по 5 августа. Коммунальщики пообещали обеспечить местным жителям подвоз воды.

Год назад сообщалось, что власти Татарстана отказали Алине Загитовой в строительстве собственной школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Медведев высказался о патриотах России
    Над Черным морем заметили беспилотник-разведчик НАТО
    Сотни домов в российском городе останутся без воды из-за связанного с Загитовой здания
    Нетаньяху высказался о встрече с Трампом
    Качество воздуха во Франции серьезно ухудшилось из-за лесных пожаров
    В США высмеяли Зеленского
    Самойлова оправдалась за аренду роскошного дома
    Украину обязали провести 25 реформ для получения денег от ЕС
    В Одессе при взрыве второго за день автомобиля погиб сотрудник СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok