Сотни домов в российском городе останутся без воды из-за связанного с Загитовой здания

Больше 600 домов в Казани останутся без воды из-за центра фигурного катания Загитовой

Тысячи жителей Казани останутся без воды из-за здания, связанного с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации источника, речь идет о более чем 600 домах в Вахитовском районе — водоснабжения их лишат из-за центра фигурного катания спортсменки, которого будут подключать к сетям. Ограничения продлятся чуть более суток с 4 по 5 августа. Коммунальщики пообещали обеспечить местным жителям подвоз воды.

Год назад сообщалось, что власти Татарстана отказали Алине Загитовой в строительстве собственной школы.