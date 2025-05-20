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07:23, 20 мая 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

Олимпийский чемпион Тихонов призвал не врать о нехватке денег на школу Загитовой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал сообщения, что власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

Тихонов оценил отказ властей строить школу Загитовой и призвал не врать о нехватке денег на проект. Он отметил, что школу построят не лично для фигуристки, а для будущих чемпионов.

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«Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — подчеркнул Тихонов.

Ранее власти Республики Татарстан отказали российской фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Причиной стала дороговизна проекта. Отмечается, что стоимость центра должна была составить миллиард рублей. При этом в феврале 2024 года сообщалось, что Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани.

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