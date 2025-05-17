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20:35, 17 мая 2025Спорт

Загитовой отказали в строительстве школы

Власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве школы из-за дороговизны
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Власти Республики Татарстан отказали российской фигуристе Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По информации источника, причиной стала дороговизна проекта. Отмечается, что стоимость центра должна была составить миллиард рублей. «В другое время идее дали бы зеленый свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», — заявил источник.

В феврале 2024 года сообщалось, что Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Бывшая фигуристка займется подбором тренеров, а также будет курировать работу и ставить задачи.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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