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Бывший СССР
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08:54, 3 августа 2026Бывший СССР

Раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем

ВСУ использовали российскую форму для диверсий под Добропольем в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали российскую форму для совершения диверсий под Добропольем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Необычный способ рейдов раскрыл начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск Центр с позывным Поле, передает ТАСС.

«Противник просто переодевался в форму наших подразделений и представлялся военнослужащими наших бригад», — отметил военнослужащий.

Также он рассказал, что командование ВСУ сконцентрировало у Доброполья боевиков 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной отметил, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Это дало бы возможность держать дорогу под огневым воздействием, осложняя переброску украинских резервов, снабжение, а также вынудило бы ВСУ использовать более длинные альтернативные маршруты.

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