Раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали российскую форму для совершения диверсий под Добропольем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Необычный способ рейдов раскрыл начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск Центр с позывным Поле, передает ТАСС.
«Противник просто переодевался в форму наших подразделений и представлялся военнослужащими наших бригад», — отметил военнослужащий.
Также он рассказал, что командование ВСУ сконцентрировало у Доброполья боевиков 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).
Ранее боец ВСУ с позывным Мучной отметил, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Это дало бы возможность держать дорогу под огневым воздействием, осложняя переброску украинских резервов, снабжение, а также вынудило бы ВСУ использовать более длинные альтернативные маршруты.