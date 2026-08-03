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09:45, 3 августа 2026Спорт

Российский нападающий стал лучшим в своем амплуа в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров стал лучшим в рейтинге крайних нападающих в НХЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий стал лучшим в своем амплуа в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на странице лиги в социальной сети .

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим крайним нападающим в рейтинге НХЛ. Второе место занял чех Давид Пастрняк из «Бостон Брюинс». На третьей позиции расположился россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд», 12-м стал Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингс».

В регулярном чемпионате Кучеров забросил 44 шайбы и сделал 86 результативных передач. 33-летний уроженец Майкопа во второй раз за карьеру стал обладателем «Харт Трофи» — приза, который вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Всего в НХЛ Кучеров провел 1038 матчей, в которых набрал 1301 (455+846) очко. В составе «Тампы-Бэй Лайтнинг» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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