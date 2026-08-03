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10:32, 3 августа 2026Россия

Раскрыта особенность последней массированной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что ВСУ изменили тактику атак на регионы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику атак на регионы России. На это обратил внимание Telegram-канал «Архангел спецназа».

Авторы поста раскрыли особенность последней массированной атаки ВСУ на Россию, отметив, что интенсивность несколько снизилась, но дроны направлялись вглубь страны.

Канал уточняет, что в ночь на 3 августа силами противовоздушной обороны был уничтожен 131 беспилотник, а всего за сутки поражено не менее 376 беспилотников. В частности, днем 2 августа днем дроны фиксировали в Башкирии, в Пермском крае, а также в Омской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее в Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию. Сообщалось, что налеты совершались с применением беспилотников самолетного типа.

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