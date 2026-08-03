Авдеев: Три человека пострадали при атаке на склад Wildberries под Владимиром

Очередной склад Wildberries в России попал под удар дронов ВСУ минувшей ночью — на этот раз под Владимиром, в Собинском округе региона.

Пресс-служба RWB сообщила утром, что из-за атаки возникло возгорание, работников эвакуировали. «Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — добавили там.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Известно о трех пострадавших

Пресс-служба компании изначально сообщила об отсутствии пострадавших, однако позднее губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что известно о трех пострадавших.

Первый из них, молодой мужчина, получил повреждение головы, но без серьезных последствий. Вторая пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта, у нее незначительное повреждение ноги, госпитализация не потребовалась. Еще одному молодому человеку с травмой пальца руки оказали помощь в Собинской районной больнице, после чего отпустили домой.

«Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности», — добавил Авдеев в подробностях о последствиях атаки.

Возбуждено уголовное дело

После атаки СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, 3 августа вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА нанесли удары по складскому помещению. Возник пожар, по предварительным данным, несколько человек пострадали, отметили следователи.

«В очередной раз зафиксирован акт беспринципной жестокости киевского режима по отношению к мирному населению и гражданскому персоналу. Нанося удары по инфраструктурным объектам, украинские боевики осознанно игнорируют нормы международного гуманитарного права, ставя под угрозу жизни сотен людей», — указали в СК.

Накануне был атакован склад под Самарой

2 августа под удар БПЛА попал склад Wildberries в Самарской области, он загорелся. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавляли в компании RWB.

На фоне атаки в регионе закрывалось воздушное пространство на всех высотах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев добавлял, что обошлось без жертв, но информация о пострадавших уточнялась. Он также призвал жителей Красноярского района, где находится склад, следить за самочувствием из-за появления в воздухе продуктов горения. Саму атаку Федорищев назвал «очередным террористическим актом нашего врага».

Татьяна Ким делала заявление на фоне атак на склады

31 июля основательница Wildberries Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады маркетплейса. Она подчеркнула, что атаки на склады компании являются атаками на мирных граждан. «Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны, и других стран тоже. Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно», — отметила она, указав, что в экосистеме маркетплейса ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки, подчеркнула она.

Ким также ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на маркетплейсе, заявив, что «террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения». Глава WB добавила, что на маркетплейсах типа Amazon и Alibaba присутствуют все те же вещи. В этом плане, как заявила предпринимательница, «никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть». По ее мнению, единственной целью атак было давление и дестабилизация российского общества.