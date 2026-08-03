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13:06, 3 августа 2026 (обновлено: 13:27, 3 августа 2026)Бывший СССР

ВС России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области

«РБК-Украина»: ВС России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в Telegram.

«В результате обстрела произошло возгорание на территории одного из объектов», — сказано в публикации.

Отмечается, что ликвидация последствий продолжается. Информация о том, какое именно предприятие попало под удар, не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, были также нанесены удары по порту Николаева. Там был поражен морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.

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