«РБК-Украина»: ВС России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в Telegram.

«В результате обстрела произошло возгорание на территории одного из объектов», — сказано в публикации.

Отмечается, что ликвидация последствий продолжается. Информация о том, какое именно предприятие попало под удар, не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве. В результате ударов в порту Одессы были поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, были также нанесены удары по порту Николаева. Там был поражен морской буксир, который ВСУ переоборудовали для использования безэкипажных катеров.