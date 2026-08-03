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14:10, 3 августа 2026Бывший СССР

В Армении любившего поесть с Пашиняном спикера парламента заменили

В Армении избрали нового спикера парламента Рубена Рубиняна, вместо Алена Симоняна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Council of Europe Parliamentary / Globallookpess.com

В Армении избрали нового спикера Национального собрания (парламента) Рубена Рубиняна, вместо Алена Симоняна — ближайшего соратника премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об его замене сообщает Radar.am.

«Рубен Рубинян был избран спикером Национального собрания, получив 69 голосов "за" и 28 голосов "против"», — сообщает издание. До этого он был заместителем Алена Симоняна.

Ален Симонян являлся одним из ближайших политических соратников Пашиняна, их тандем образовался в 2010-х, во время их оппозиционной деятельности. В 2026 году, во время предвыборной кампании в Национальное собрание, Симонян не раз попадал в кадры видеороликов, где он и Пашинян в автобусе употребляют в пищу морковь, чебуреки, лаваш и многое другое.

Бывший спикер армянского не раз категорично высказывался о России и Белоруссии, называя последнюю «российской губернией». В мае он также встречал президента Украины Владимира Зеленского у трапа самолета во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

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2 июля Ален Симонян сообщил о своем уходе из команды Никола Пашиняна. Свое решение он объяснил тем, что «хочет немного отдохнуть».

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, где большинство получила партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. В Национальное собрание также прошли партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна и блок «Армения» бывшего армянского президента Роберта Кочаряна.

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