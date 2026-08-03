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Из жизни
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16:15, 3 августа 2026 (обновлено: 16:42, 3 августа 2026)Из жизни

Брошенный 66 лет назад мужчина нашел 50 родственников в другой стране

Американец сдал ДНК-тест в 66 лет и нашел родственников в Италии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: WK Lai / Shutterstock / Fotodom

Житель США Карло Арко исполнил мечту и нашел родную семью в другой стране. Об этом пишет People.

Арко появился на свет в 1952 году в Турине, Италия. Родная семья бросила мальчика. Сначала он жил в религиозном учреждении, а потом был усыновлен американцами.

В 66 лет Арко перенес инсульт. Когда его здоровье стало ухудшаться, он признался жене, что мечтает воссоединиться с родственниками. Та предложила мужчине сдать ДНК-тест.

Благодаря тесту мужчина нашел единокровного брата — 67-летнего Анджело Юппа, который жил на острове Сицилия и ничего не знал о потерянном брате. Юппа был настроен скептически, но, увидев мужчину на видео, сразу понял, что это действительно его брат. Арко оказался очень похож на отца.

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Арко удалось найти примерно 50 родственников в Италии и встретиться с Юппой, который специально для этого приехал в США. Побывать в Италии ему так и не удалось. В возрасте 71 года Арко не стало.

Уже после его смерти жена и дочь съездили на Сицилию, встретились с родственниками и посетили места, связанные с его рождением. Они до сих пор поддерживают связь через интернет и планируют новые встречи.

Ранее сообщалось, что глухой житель Китая Лэй Цзэцин воссоединился с родной семьей спустя 35 лет благодаря интернету. Он нашел старшего брата в одном чате и узнал его по привычке записывать свое имя задом наперед.

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