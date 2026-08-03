В России заявили о жестком ответе за удар ВСУ по пляжу в Геленджике

Военный эксперт Дандыкин: Ответ России за удар ВСУ по Геленджику должен быть жестким

Ответ России за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Геленджике должен быть жестким и неотвратимым. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с MK.RU.

Украинский дрон-камикадзе спикировал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике 3 августа. Число погибших в результате удара беспилотника, по последним данным, составило шесть человек, трое из них — дети. Кроме того, при атаке пострадали около 40 человек.

«Важно бить по местам нахождения операторов, выносить специалистов, которые управляют беспилотниками. Бить по местам подготовки, по местам складирования дронов. И, конечно, наращивать удары возмездия по всей территории Украины, включая те районы, где они считали себя в безопасности», — указал Дандыкин.

Аналитик также заявил, что России нужно показать украинским военным, что за каждый удар по мирным жителям будет следовать мощный ответ. «Они должны почувствовать страх, которого у них сейчас нет», — заключил эксперт.

После удара ВСУ по пляжу в Геленджике в Госдуме призвали как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку людей, причастных к произошедшему. Депутат Андрей Колесник отметил, что действия украинской армии нужно расценивать как варварство.