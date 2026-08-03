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17:50, 3 августа 2026Наука и техника

Американские подлодки захотели вооружить ракетами ПВО

TWZ: ВМС США захотели вооружить подлодки ракетами ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Spc. William Gore / U.S. Naval Forces Central Comman / Handout via Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США захотели вооружить подлодки ракетами противовоздушной обороны (ПВО), пишет портал TWZ.

По данным издания, зенитные ракеты подводного базирования Naval Modular Missile (NMM) могут получить атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia. TWZ отмечает, что в настоящее время у ВМС США нет каких-либо средств ПВО, запускаемых с подводных лодок.

Потребность американской стороны в оснащении атомных подлодок ракетами ПВО портал объясняет необходимостью усиления противодействию вероятным противникам.

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Ранее портал Defense News со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщил, что ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 АПЛ типов Virginia и Columbia.

В апреле 2025-го то же издание рассказало, что ВМС США получили новую атомную подводную лодку Iowa класса Virginia, которая может нести крылатые ракеты Tomahawk.

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