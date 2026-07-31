Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:03, 31 июля 2026Наука и техника

ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на атомные подлодки

ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на подводные лодки типов Virginia и Columbia
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Su / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 атомных подводных лодок (АПЛ) типов Virginia и Columbia. Об этом со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщает Defense News.

Указанную сумму получат три американские компании — General Dynamics Electric Boat построит пять АПЛ типа Columbia, а General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries — Newport News Shipbuilding — девять субмарин типа Virginia.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее издание сообщило, что ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или противотанковым ракетным комплексом.

В апреле 2025-го портал Defense News рассказал, что ВМС США получили новую атомную подводную лодку АПЛ Iowa класса Virginia, которая может нести крылатые ракеты Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними
    «Циркон» назвали лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой
    Россия начала покупать бензин в Африке
    В Госдуме предупредили об увеличении атак ВСУ на российские объекты при одном условии
    В российском регионе пропал заслуженный преподаватель МГУ
    Россиянам раскрыли причины отказа одному виду арендаторов
    Врач предупредил об опасности черники для некоторых людей
    В Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами
    Приехавшего в Сеуту премьера Испании встретили криками «сукин сын»
    Боррель высказался о заявлении Италии о приостановке Шенгена с Испанией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok