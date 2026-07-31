ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на атомные подлодки

ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на подводные лодки типов Virginia и Columbia

Военно-морские силы (ВМС) США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 атомных подводных лодок (АПЛ) типов Virginia и Columbia. Об этом со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщает Defense News.

Указанную сумму получат три американские компании — General Dynamics Electric Boat построит пять АПЛ типа Columbia, а General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries — Newport News Shipbuilding — девять субмарин типа Virginia.

Ранее издание сообщило, что ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или противотанковым ракетным комплексом.

В апреле 2025-го портал Defense News рассказал, что ВМС США получили новую атомную подводную лодку АПЛ Iowa класса Virginia, которая может нести крылатые ракеты Tomahawk.