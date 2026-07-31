«112»: Поисками преподавателя МГУ Кржевова занимается отряд «Сова»

Поисками преподавателя Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Владимира Кржевова занимается поисково-спасательный отряд «Сова». Подробности об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, мужчина 26 июля вышел из дома в деревне Новые Ельцы в Тверской области и не вернулся.

Об исчезновении Кржевова стало известно ранее 31 июля. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщал, что на месте пропажи преподавателя ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.

На данный момент о произошедшем уже доложили ректору вуза Виктору Садовничему, который в свою очередь обратился к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву.