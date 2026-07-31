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14:36, 31 июля 2026 (обновлено: 14:43, 31 июля 2026)Россия

В российском регионе пропал заслуженный преподаватель МГУ

В Тверской области пропал заслуженный преподаватель МГУ Кржевов
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заслуженный преподаватель МГУ имени Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.

По его информации, Кржевов пропал 26 июля на озере Селигер, когда отдыхал вместе с сыном и внуком. Выйдя утром из гостиницы с пакетом, он отправился в лес — после этого его никто не видел. Козырев указал, что на месте исчезновения преподавателя ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.

Об инциденте доложили ректору вуза Виктору Садовничему, который обратился с письмом к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву. Власти пообещали оказать помощь в поисках преподавателя.

Владимиру Кржевову — 77 лет. Заслуженный преподаватель МГУ читал курсы по философии истории и философии права.

Ранее стало известно о таинственном исчезновении школьника в Ленинградской области. Мальчик до пропажи активно общался с новой знакомой в соцсетях — она обещала ему помочь с поступлением в университет в Санкт-Петербурге и получением отсрочки от армии. Уехав из Владимира в Северную столицу, школьник пропал.

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