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15:38, 31 июля 2026 (обновлено: 15:53, 31 июля 2026)Интернет и СМИ

Вокруг спермы Дурова возник переполох

Клиника «АльтраВита» заявила, что ЭКО со спермой Дурова по-прежнему доступно
Маргарита Щигарева

Фото: Albert Gea / Reuters

Московская клиника «АльтраВита», предлагающая сделать ЭКО со спермой основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), прояснила ее статус после того, как в соцсетях возник переполох, связанный с тем, что с сайта компании пропала страница с информацией о донорском материале предпринимателя. Комментарий опубликовало агентство «Москва».

Программа ЭКО с материалом Дурова по-прежнему доступна, заверили в клинике. «Мы всех записываем, у нас все действует», — заявили журналистам в организации.

Днем в пятницу, 31 июля, в соцсетях обратили внимание на то, что страница с данными о донорском материале основателя Telegram пропала с сайта «АльтраВита». Ссылка на нее по-прежнему осталась доступна в поисковых системах, однако при попытке перейти на страницу пользователя переадресовывали на главную сайта. В связи с этим некоторые Telegram-каналы сделали вывод, что клиника приостановила программу.

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Ранее адвокат Сергей Жорин раскрыл судьбу наследства Дурова. По словам специалиста, у детей объявленного террористом бизнесмена могут возникнуть сложности при оформлении наследства, если часть его имущества будет находиться в России.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.

В декабре 2025 года стало известно, что Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка.

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