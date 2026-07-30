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15:05, 30 июля 2026 (обновлено: 15:18, 30 июля 2026)Силовые структуры

Павла Дурова внесли в список террористов в России

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград», — сказано в сообщении.

В России Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.

При этом о претензиях ФСБ к Дурову СМИ сообщали еще в начале 2026 года. Однако уголовное дело в отношении сооснователя популярного в России мессенджера не запрещает пользоваться им россиянам, заявил адвокат, председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.

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