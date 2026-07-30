В Таиланде задержали причастного к исчезновению россиян главаря банды

Полиция в Таиланде задержала причастного к исчезновению двух россиян главаря банды

Полиция в Таиланде задержала главаря банды Тхану Кыттхонга (известного как Понг), причастного к исчезновению двух россиян. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Силовики поймали злоумышленника, который накануне вместе с сообщником скрылся от полиции на байке, и увезли его в отдел. Сейчас он главный подозреваемый в деле о пропаже 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Мужчина уже был судим за похищение детей и незаконное хранение оружия. Молодых людей ищут до сих пор.

Ранее 30 июля полиция задержала сообщников предполагаемых похитителей брата и сестры в Таиланде. Стражи правопорядка предполагают, что они могли помочь в уничтожении байка Honda, на котором последний раз видели пропавших.

