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16:01, 30 июля 2026 (обновлено: 16:09, 30 июля 2026)Путешествия

В Таиланде задержали причастного к исчезновению россиян главаря банды

Полиция в Таиланде задержала причастного к исчезновению двух россиян главаря банды
Алина Черненко

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Полиция в Таиланде задержала главаря банды Тхану Кыттхонга (известного как Понг), причастного к исчезновению двух россиян. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Силовики поймали злоумышленника, который накануне вместе с сообщником скрылся от полиции на байке, и увезли его в отдел. Сейчас он главный подозреваемый в деле о пропаже 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Мужчина уже был судим за похищение детей и незаконное хранение оружия. Молодых людей ищут до сих пор.

Ранее 30 июля полиция задержала сообщников предполагаемых похитителей брата и сестры в Таиланде. Стражи правопорядка предполагают, что они могли помочь в уничтожении байка Honda, на котором последний раз видели пропавших.

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