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16:48, 30 июля 2026Путешествия

В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец

Крымчанин сломал палец отдыхавшему на пляже петербуржцу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: dom zara / Shutterstock / Fotodom

В Крыму 41-летний пьяный мужчина начал закидывать камнями отдыхавшего на пляже туриста и сломал ему палец. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 53-летний петербургский отдыхающий находился на пляже Гурзуфа. В этот момент местный житель начал бросать в него крупные камни. На просьбы остановиться дебошир начал использовать нецензурные выражения, а затем и вовсе сломал палец приезжему.

Полиции удалось вычислить и арестовать нарушителя порядка, он признал свою вину. Теперь крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее отдыхающая в Дагестане россиянка залезла на беременную ослицу и ударила ее ногами. Инцидент попал на видео.

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