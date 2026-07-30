В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец

Крымчанин сломал палец отдыхавшему на пляже петербуржцу

В Крыму 41-летний пьяный мужчина начал закидывать камнями отдыхавшего на пляже туриста и сломал ему палец. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 53-летний петербургский отдыхающий находился на пляже Гурзуфа. В этот момент местный житель начал бросать в него крупные камни. На просьбы остановиться дебошир начал использовать нецензурные выражения, а затем и вовсе сломал палец приезжему.

Полиции удалось вычислить и арестовать нарушителя порядка, он признал свою вину. Теперь крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее отдыхающая в Дагестане россиянка залезла на беременную ослицу и ударила ее ногами. Инцидент попал на видео.