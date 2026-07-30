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17:40, 30 июля 2026 (обновлено: 18:00, 30 июля 2026)Интернет и СМИ

Адвокат дал совет пользователям Telegram после включения Дурова в список террористов

Адвокат Добровинский призвал россиян аккуратнее относиться к переводам через Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock / Fotodom

Адвокат Александр Добровинский дал совет пользователям мессенджера Telegram после того, как его основателя Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В разговоре с ТАСС он призвал россиян аккуратнее относиться к денежным переводам через платформу.

«Относительно переводов денег — сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза», — высказался адвокат.

Добровинский добавил, что при этом пользователи могут читать новостные каналы и оставлять комментарии без страха последствий. Он подчеркнул, что дальнейшая деятельность мессенджера в России зависит от действий самого Дурова.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным следствия, мессенджер не удалял многочисленные боты, чаты и каналы, которые использовались для организации преступлений на территории России.

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