Адвокат дал совет пользователям Telegram после включения Дурова в список террористов

Адвокат Добровинский призвал россиян аккуратнее относиться к переводам через Telegram

Адвокат Александр Добровинский дал совет пользователям мессенджера Telegram после того, как его основателя Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В разговоре с ТАСС он призвал россиян аккуратнее относиться к денежным переводам через платформу.

«Относительно переводов денег — сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза», — высказался адвокат.

Добровинский добавил, что при этом пользователи могут читать новостные каналы и оставлять комментарии без страха последствий. Он подчеркнул, что дальнейшая деятельность мессенджера в России зависит от действий самого Дурова.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. 29 июля основателю Telegram предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным следствия, мессенджер не удалял многочисленные боты, чаты и каналы, которые использовались для организации преступлений на территории России.