Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

World Boxing допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальными флагом и гимном во всех международных соревнованиях», — написал Дегтярев.

Отмечается, что World Boxing уполномочена проводить олимпийские соревнования по боксу. Федерация бокса России (ФБР) была принята в организацию в марте 2026 года, а в конце апреля российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Президентом организации является член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.