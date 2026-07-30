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21:35, 30 июля 2026 (обновлено: 21:42, 30 июля 2026)Экономика

В Казахстане заявили о переговорах с Россией по переработке нефти

Reuters: Казахстан и Россия ведут переговоры по переработке нефти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на своих заводах. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

«Ведутся переговоры о переработке нефти российского происхождения с последующей продажей полученной продукции внутри Казахстана и экспортом части продукции в Российскую Федерацию», — заявили в министерстве.

При этом объем переработки, условия сотрудничества и участвующие в переговорах предприятия не разглашаются.

Ранее сообщалось, что основной экспортный сорт российской нефти Urals подорожал благодаря повышению спроса в Индии на фоне нового обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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