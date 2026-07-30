Раскрыта дата прений сторон по делу Лерчек

Прения сторон ожидаются на заседании Гагаринского суда по делу Лерчек 31 июля

Выступления стороны защиты и судебные прения сторон по делу блогера Валерии Чекалиной (известной, как Лерчек) запланированы 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное разбирательство по уголовному делу блогера возобновилось в Гагаринском суде Москвы в четверг. В центре процесса — обвинения в незаконном переводе крупных сумм в Объединенные Арабские Эмираты. Заседание проходит в закрытом режиме по просьбе адвокатов, и, как стало известно РИА Новости, рассмотрение продолжится и в пятницу.

В четверг заседание длилось более пяти часов, однако ни сама обвиняемая, ни ее защитники не стали комментировать происходящее представителям прессы.

Ранее сообщалось, что прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.