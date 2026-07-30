Сайты-подделки Минобороны нашли в России

Специалисты кибербезопаности нашли сайты-подделки Минобороны России

Специалисты в области информационной безопасности из компании F6 обнаружили серию вредоносных ресурсов, имитирующих официальные веб-сайты Министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эти фальшивые страницы были сгенерированы с использованием технологий искусственного интеллекта.

Злоумышленники преследовали цель сбора конфиденциальных данных родственников и близких погибших участников специальной военной операции. В качестве приманки использовалась регистрация на сайте, которая якобы позволяла принять участие в церемонии вручения государственных наград. Потенциальные жертвы могли лишиться паспортных данных, номеров СНИЛС и ИНН.

Ранее Верховный суд (ВС) России удовлетворил заявление о признании экстремистскими двух хакерских объединений: «Киберпартизаны BY» («Кибер-Партизаны», Cyberpartizans) и Silent Crow («Молчаливый ворон»).