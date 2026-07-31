ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Ростовской области

Слюсарь: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Гуково, пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 31 июля ударили по жилому многоквартирному дому в Гуково. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал о серьезных последствиях вражеской атаки на регион и пострадавшей.

В доме разрушились многоэтажные перекрытия. Пострадала одна женщина, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Все жители были эвакуированы в пункт временного размещения, им также оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Батайске в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждены частные дома и здание магазина. Пострадавших, разрушений и возгораний нет.

А в Ростове из-за падения обломков беспилотника загорелась лесопосадка. Возгорание полностью ликвидировано, пострадавших нет.

К 02:40 беспилотная опасность в Ростовской области продолжается. Губернатор попросил покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город-герой.