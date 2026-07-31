Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:58, 31 июля 2026 (обновлено: 03:00, 31 июля 2026)Культура

Легендарный итальянский певец обзавелся портретом Пушкина

Легендарный итальянский певец Пупо обзавелся портретом Пушкина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Легенда итальянской эстрады, исполнитель знаменитого хита «Gelato al cioccolato», Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступил в Зеленом театре на ВДНХ. В начале вечера один из зрителей подарил музыканту портрет Александра Пушкина, и артист подтвердил, что ему хорошо знакомо имя русского классика, пишут «Известия».

В течение всего концерта Пупо много общался с залом и особенно подчеркнул свою глубокую личную связь с Россией.

Со сцены он признался, что его первый визит в Россию состоялся еще в 1979 году, когда он был совсем молодым — и с тех пор он влюблен в эту страну. Пупо пояснил, что сознательно приехал без оркестра, только с гитарой, потому что в этот вечер он чувствует себя не гостем, а своим. Также он призвал не верить тем, кто говорит о враждебности итальянцев к русским, и заверил, что его выбор — быть в России, несмотря на сложное время.

Июльское выступление стало его возвращением в Россию после волны критики в европейских СМИ, которая обрушилась на артиста в октябре 2025 года из-за пророссийской позиции.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приехал в Россию и во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Грандиозный шаг». Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС
    На Украине раскрыли издевательства в ВСУ при поддержке Сырского
    Цены на бензин упали в 23 регионах России
    Водителей предупредили об ограничении движения в центре Москвы
    Россиянка описала особенности иностранных квартир словами «нам трудно привыкнуть»
    Трамп усомнился в передаче Киеву лицензии на ракеты для Patriot
    Женщинам рассказали о повышенном риске одной болезни летом
    У женщины нашли коробку с останками пяти младенцев
    Легендарный итальянский певец обзавелся портретом Пушкина
    МИД России допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok