Легендарный итальянский певец Пупо обзавелся портретом Пушкина

Легенда итальянской эстрады, исполнитель знаменитого хита «Gelato al cioccolato», Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) выступил в Зеленом театре на ВДНХ. В начале вечера один из зрителей подарил музыканту портрет Александра Пушкина, и артист подтвердил, что ему хорошо знакомо имя русского классика, пишут «Известия».

В течение всего концерта Пупо много общался с залом и особенно подчеркнул свою глубокую личную связь с Россией.

Со сцены он признался, что его первый визит в Россию состоялся еще в 1979 году, когда он был совсем молодым — и с тех пор он влюблен в эту страну. Пупо пояснил, что сознательно приехал без оркестра, только с гитарой, потому что в этот вечер он чувствует себя не гостем, а своим. Также он призвал не верить тем, кто говорит о враждебности итальянцев к русским, и заверил, что его выбор — быть в России, несмотря на сложное время.

Июльское выступление стало его возвращением в Россию после волны критики в европейских СМИ, которая обрушилась на артиста в октябре 2025 года из-за пророссийской позиции.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приехал в Россию и во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города.