Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

Рэпер Flo Rida во время концерта признался в любви к поклонникам из Новосибирска

Легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города. Видеозапись с отрывками выступления публикует Telegram-канала Mash Siberia.

В ролике слышно, как знаменитость прокричала в микрофон со сцены четыре слова на русском языке: «Я люблю вас, Новосиб».

Кроме того, артист спустился в зал и сделал фотографии со зрителями.

Концерт Flo Rida должен был состояться в «Сибирь-Арене» 14 марта, однако был перенесен на 7 мая из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что в Новосибирск музыкант прилетел на частном самолете из Краснодара. В городе его должны были угостить сибирскими пельменями и строганиной, напоить чаем с вареньем из шишек и сводить в баню.

