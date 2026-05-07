Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

Легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города. Видеозапись с отрывками выступления публикует Telegram-канала Mash Siberia.
В ролике слышно, как знаменитость прокричала в микрофон со сцены четыре слова на русском языке: «Я люблю вас, Новосиб».
Кроме того, артист спустился в зал и сделал фотографии со зрителями.
Концерт Flo Rida должен был состояться в «Сибирь-Арене» 14 марта, однако был перенесен на 7 мая из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сообщалось, что в Новосибирск музыкант прилетел на частном самолете из Краснодара. В городе его должны были угостить сибирскими пельменями и строганиной, напоить чаем с вареньем из шишек и сводить в баню.