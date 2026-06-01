Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов за весну

ТАСС: ВС России освободили 63 населенных пункта за весеннюю кампанию 2026 года

ВС России за время весенней кампании 2026 года на Украине взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации (СВО). Данные об освобождении территорий были получены благодаря подсчетам ТАСС на основе информации Минобороны РФ.

Из них 21 населенный пункт расположен в Харьковской области, 19 — в Донецкой народной республике (ДНР), 14 — в Сумской области, 6 — в Запорожской и 3 — в Днепропетровской области.

Согласно подсчетам агентства, российские войска достигли наибольшего прогресса в мае. За этот месяц под контроль ВС РФ перешло 27 населенных пунктов. За март удалось освободить 20, а за апрель — 16 населенных пунктов.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл положение ВС России на последней линии обороны противника в Запорожье. Он подчеркнул, что ее строили еще до 2014 года.