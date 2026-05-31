Полковник раскрыл положение ВС России на последней линии обороны ВСУ в Запорожье

Полковник Матвийчук: Украина не готова к обороне в Запорожье

Украина не рассчитывала, что российские войска когда-нибудь будут наступать в Запорожской области, поэтому не подготовилась к обороне региона, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что армия России выходит на последнюю линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Эксперт подчеркнул, что там располагается последняя линия обороны, которую строили еще до 2014 года.

Полковник подтвердил, что в настоящий момент Вооруженные силы (ВС) России выходят на Доброполье, за которым простирается равнинная местность без лесов и объектов пересеченной местности. Это значит, что противнику будет очень трудно создать барьерные рубежи, которые бы затрудняли движение российских войск, отметил эксперт.

«Наши войска с помощью штурмовых отрядов, беспилотников, тактической авиации, ракетных войск и других средств будут двигаться дальше и прорывать оборону противника. Пока сроки освобождения Запорожской области называть трудно, но я полагаю, что ВС России выполнят поставленную перед ними задачу», — сказал Матвийчук.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Воздвиженку в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, бои за село вели подразделения группировки войск «Восток».