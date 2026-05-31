В ЕС забили тревогу после решения суда в России по Euroclear

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать возможные варианты поддержки депозитария Euroclear после решения российского суда о взыскании с него убытков, которые связаны с блокировкой активов России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС в настоящий момент находится на начальной стадии обсуждения мер помощи депозитарию.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу в ответ на определение о немедленном взыскании с организации около 200 миллиардов евро убытков по иску ЦБ РФ. До этого депозитарий отказался исполнить решение: его представители указали, что не признают юрисдикцию российского суда.