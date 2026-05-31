Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:52, 31 мая 2026Экономика

В ЕС забили тревогу после решения суда в России по Euroclear

Bloomberg: ЕС планирует помочь Euroclear после решения суда в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch./ Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать возможные варианты поддержки депозитария Euroclear после решения российского суда о взыскании с него убытков, которые связаны с блокировкой активов России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС в настоящий момент находится на начальной стадии обсуждения мер помощи депозитарию.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу в ответ на определение о немедленном взыскании с организации около 200 миллиардов евро убытков по иску ЦБ РФ. До этого депозитарий отказался исполнить решение: его представители указали, что не признают юрисдикцию российского суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль резко усилил наступление в Ливане, захватив крепость крестоносцев. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

    Атомщик рассказал об ударе ВСУ по машзалу ЗАЭС

    В ЕС забили тревогу после решения суда в России по Euroclear

    ВСУ ударили по рейсовому автобусу из Старобельска

    Десятки тысяч украинцев остались без света

    Смолов потерял крупную сумму из-за ставки на Сафонова

    Эпичные удары авиабомбами ФАБ-500 попали на видео

    В Италии раскритиковали новую выходку Украины

    Десятки человек погибли в результате взрыва в Мьянме

    Ударные дроны ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok