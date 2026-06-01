00:38, 1 июня 2026Наука и техника

Обнаружено средство против возрастного воспаления мозга

JEV: Терапия на основе внеклеточных везикул из стволовых клеток улучшает память
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что экспериментальная терапия на основе внеклеточных везикул, полученных из человеческих нейральных стволовых клеток, способна уменьшать возрастное воспаление мозга и улучшать память. Результаты исследования опубликованы в Journal of Extracellular Vesicles (JEV).

С возрастом в мозге развивается хроническое слабовыраженное воспаление, которое связано с ухудшением памяти и снижением когнитивных способностей. Исследователи проверили, сможет ли назальное введение внеклеточных везикул — микроскопических частиц, содержащих терапевтические молекулы, — замедлить эти процессы. Пожилым мышам ввели всего две дозы препарата через нос.

После лечения в гиппокампе, области мозга, отвечающей за память и обучение, снизились признаки воспаления и окислительного стресса. У животных также уменьшилась активность молекулярных путей, которые считаются ключевыми драйверами возрастных изменений мозга. Одновременно повысилась активность генов, связанных с энергетическим обменом и защитой нервных клеток.

Дополнительный анализ показал, что содержащиеся во внеклеточных везикулах микроРНК подавляют механизмы, запускающие хроническое воспаление. Кроме того, исследователи зафиксировали масштабную перестройку работы иммунных клеток мозга — микроглии, которая стала менее склонной поддерживать воспалительные процессы.

Эти изменения сопровождались улучшением памяти и когнитивных функций у животных. Авторы считают, что такая терапия может стать перспективным способом борьбы с возрастным снижением работы мозга.

Ранее стало известно, что инфаркт влияет на работу не только сердца, но и мозга.

