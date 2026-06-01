ВС России атаковали катер ВМС Украины в порту Одессы

БПЛА «Герань» атаковал катер ВМС Украины в порту Одессы, ликвидированы 4 моряка

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Герань» атаковал катер военно-морских сил (ВМС) Украины, в результате четыре моряка были ликвидированы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«В результате удара «Герани-2» по катеру ВМС Украины в порту Южный (Пивденный) 25 мая были уничтожены четверо украинских моряков — главный старшина Андрей Ануфриев, а также матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов», — говорится в сообщении.

Ранее российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который ВСУ переоборудовали в базу для запуска дальнобойных дронов. ВС России сожгли БПЛА, готовившиеся вылететь в сторону России для удара, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.