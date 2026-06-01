01:49, 1 июня 2026

В США предупредили о жестком ответе России из-за действий Запада

Марина Совина
Скотт Риттер. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что поддержка Западом участившихся атак на российские территории спровоцирует жесткий ответ Москвы. Об этом сообщает Consortium News.

«Ситуация достигнет критической точки, и что-то сломается. Я думаю, что сломается именно Украина», — сказал он. По его словам, Европа подталкивают Россию к чрезвычайно разрушительным ударам по Украине.

Риттер также заявил, что Россия в случае возникновения угрозы с Запада способна нанести Европе беспрецедентные по масштабу разрушения даже без ядерного оружия. Он также назвал военно-воздушные силы Европы это посмешищем.

Ранее Риттер рассказал о желании Украины «удвоить ставки» и добиться полноценного вмешательства НАТО в конфликт с Россией. «Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности», — заявил военный аналитик.

