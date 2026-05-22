01:39, 22 мая 2026Мир

В США заявили о желании Украины «удвоить ставки» в конфликте с Россией

Риттер: Украина пытается обострить конфликт, чтобы вовлечь в него НАТО
Марина Совина
Марина Совина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украина пытается обострить конфликт с Россией, чтобы вовлечь в него НАТО. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, Киев хочет продолжения конфликта и «удваивает ставки», добиваясь вмешательства НАТО в противостояние. «Это их цель. Это их спасение. И Украина просто снова и снова удваивает ставки, забывая об осторожности», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что российская сторона не утратила инициативу и «сохраняет оперативное и стратегическое превосходство по всем направлениям этого конфликта».

Ранее Риттер заявил, что европейские партнеры Киева, постоянно повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Москву на сокрушительный ответ. Он предупредил, что Россия не сможет бесконечно терпеть действия западных лидеров и будет вынуждена ответить.

