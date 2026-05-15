Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 15 мая 2026Мир

Военный аналитик заявил о провокациях Запада на Украине

Риттер: Запад в конфликте на Украине провоцирует Россию на сокрушительный удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Европейские партнеры Киева, постоянно повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Москву на сокрушительный ответ, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейские страны продолжают повышать ставки в конфликте на Украине. Он добавил, что Россия не сможет это терпеть бесконечно и будет вынуждена ответить.

«Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты "Искандер". И для Украины это будет абсолютно разрушительно», — подчеркнул он.

Риттер объяснил, что европейские лидеры угрожают Москве, не располагая необходимыми ресурсами для реализации своих угроз.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Латвийский депутат заявил о двух шагах до краха Евросоюза

    Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана

    На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

    Военный аналитик заявил о провокациях Запада на Украине

    В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

    В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

    Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

    В МИД России заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok