Риттер: Запад в конфликте на Украине провоцирует Россию на сокрушительный удар

Европейские партнеры Киева, постоянно повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Москву на сокрушительный ответ, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, европейские страны продолжают повышать ставки в конфликте на Украине. Он добавил, что Россия не сможет это терпеть бесконечно и будет вынуждена ответить.

«Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты "Искандер". И для Украины это будет абсолютно разрушительно», — подчеркнул он.

Риттер объяснил, что европейские лидеры угрожают Москве, не располагая необходимыми ресурсами для реализации своих угроз.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Киев не может достичь мирного соглашения с российской стороной из-за украинской коррупции.