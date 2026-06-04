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05:31, 4 июня 2026Авто

Россиянин назвал проблемы автомобиля BMW

Владелец BMW 5-Series перечислил неприятные нюансы, выявленные в ходе эксплуатации
Марина Аверкина

Владелец BMW 5-Series поделился своим опытом эксплуатации машины на портале Auto.ru. В своем отзыве он подробно рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться.

Сергей Тимофеев приобрел рестайлинговый BMW пятой серии в кузове F10 (520i) в базовой комплектации в 2017 году. На одометре тогда было 30 тысяч километров. Спустя девять лет, в марте 2026 года, машина ушла по trade-in с пробегом 220 тысяч километров за 1,25 миллиона рублей.

За годы эксплуатации пять раз выходили из строя водяная помпа и одновременно термостат. «Их замена дорогая и неприятная», — пишет Сергей. Примерно раз в год-полтора начинали подтекать поддон, крышка головки блока цилиндров и корпус термостата. О появлении течей можно было понять по возросшему расходу масла. Ходовая часть показала себя достаточно выносливой. Сайлентблоки и рычаги владелец обновлял, но не слишком часто, а стоимость деталей и работы по их замене оставалась на приемлемом уровне.

Серьезные финансовые вложения начались в декабре 2025 года, когда пробег составлял 215 тысяч километров. Сначала ремонт обошелся в 300 тысяч рублей, затем последовали еще два визита в сервис с чеками на 100 тысяч каждый — в декабре и январе. После каждой починки возникала мысль, что теперь автомобиль прослужит несколько лет без крупных вмешательств.

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Однако после последнего вложения в 100 тысяч проявилась проблема с автоматической коробкой передач. При плавном разгоне передачи переключались корректно, но стоило нажать на педаль газа чуть резче — начинались рывки без смены ступени. Одновременно подошел срок замены цепи ГРМ. Озвученная стоимость работ переваливала за 300 тысяч, причем никаких гарантий, что на этом поломки закончатся, мастера дать не могли.

Отдельным раздражителем для Сергея стала водительская дверь. При температуре минус один градус и ниже она переставала открываться. Попасть в салон приходилось через пассажирскую сторону. Устранить этот дефект ни в одном сервисе так и не смогли.

«Авто очень хорошее, но есть нюансы. Брать стоит с небольшим пробегом, иначе будете ездить неделю и две ремонтировать. Задний привод и низкий клиренс — не для наших зим. Места сзади мало, багажника для семьи с двумя детьми недостаточно, это не семейный автомобиль в принципе. Мотор "горячий" — периодически начинает течь со всех щелей. Расход масла на пять тысяч километров — примерно 0,7–1 литр, если ничего нигде не течет. Зимой ездил в городе 40 километров в час, по трассе — 70, иначе риск заноса», — подытожил он.

Ранее российский владелец Rolls-Royce Cullinan 2023 года пожаловался на многочисленные недостатки очень дорогого кроссовера.

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