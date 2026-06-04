В Счетной палате заявили о росте числа многодетных семей

Изотова: В России за последние 10 лет число многодетных семей выросло в 2 раза

В России за последние десять лет число многодетных семей выросло в два раза и достигло 2,9 миллиона. Об этом заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в беседе с РИА Новости.

«Число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза (...) И детей в них стало вдвое больше — их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика», — отметила Изотова.

Она отметила, что в 2026 году государство планирует потратить на поддержку многодетных семей 3,9 триллиона рублей. В частности, 60 процентов данных средств направят на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство, а государство, в свою очередь, продолжит создавать условия для роста числа многодетных семей в стране. Он также отметил, что число многодетных семей в стране растет.

