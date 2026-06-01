Путин порассуждал о счастье

Президент России Владимир Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства 1 июня вручил многодетным родителям государственные награды — ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава».

«Своим жизненным выбором вы вновь доказываете — нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем», — сказал он.

Путин также заявил, что правительство страны стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России появлялось как можно больше.

Ранее Владимир Путин посетил выставку продукции компании «Дикая Сибирь» в Национальном центре «Россия» и выяснил цену «счастья».