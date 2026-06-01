Иран решился на радикальный шаг

Tasnim: Иран хочет полностью перекрыть Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан

Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать военные действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы усилить давление на Израиль. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

«Иран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать другие фронты, включая Баб-эль-Мандебский пролив, с целью наказания Израиля и их сторонников», — передает агентство.

Ранее стало известно, что Иран прекратил переговорный процесс с США из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан. Отмечается, что прекращение ударов по стране является одним из предварительных условий перемирия, которое было нарушено.

В марте политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар не только по Европе, но и по американским союзникам в Азии.