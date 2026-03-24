«Этот козырь еще не использован». Иран нашел союзника в борьбе с США. Как они могут заставить Трампа закончить войну?

Политолог Ташиян: Хуситы могут нанести чувствительный удар по США и Европе

В случае если йеменское шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) вступит в ближневосточный конфликт на стороне Ирана, то оно может нанести серьезный удар по позициям США и Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута (Ливан) Егия Ташиян.

В частности, эксперт указал на возможную блокировку Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив. Через этот пролив пролегает путь из Европы в Азию и Австралию.

Хотя США менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике. Поэтому эти страны могут оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить Трампа положить конец этой войне [против Ирана] Егия Ташиян сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута

22 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль при помощи дипломатических инструментов стараются не допустить вовлечения хуситов в войну на стороне Ирана.

Кто такие хуситы? Хуситы — это военизированное шиитское движение в Йемене, которое контролирует значительную часть страны с 2014 года. Движение «Ансар Алла» параллельно борется с правительством Йемена, а также против Саудовской Аравии и США, называя себя частью иранской «оси сопротивления». Идеология хуситов основа на зейдизме — умеренном направлении шиизма, отличающегося от его толкования в Иране. В Йемене порядка 7 миллионов человек считаются себя сторонниками этого отвлетвления ислама. В 2023 году когда начался конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС хуситы начали атаки на суда в Красном море. Эти боевые действия нанесли удар по международной торговле и вызвали ответные удары со стороны США, Великобритании и Израиля.

При этом 15 марта высокопоставленный военный командир хуситов Абед ат-Таур заявил, что движение готово заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, как ранее Иран сделал с Ормузским проливом.

«Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление морской блокады против США и Израиля. Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, следующие в сторону американских территорий (...) будут остановлены», — отметил военный.

12% всей мировой торговли проходит через Баб-эль-Мандебский пролив

В свою очередь, политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в беседе с «Лентой.ру» указал, что хуситы пока остаются одним из немногих союзных Ирану движений, которое полноценно не вступило в боевые действия против США и Израиля.

«На первый взгляд, удивительно, что хуситы не присоединились к этой борьбе, в отличие от ливанской "Хезболлы", которая оперативно вступила в бои с Израилем. Но на самом деле из Йемена приходят сигналы о том, что столкновение уже не за горами и израильские спецслужбы признают эту опасность», — добавил исследователь.

По его словам, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар не только по Европе, но и по американским союзникам в Азии.

[Перекрытие пролива] вызовет обеспокоенность в местах, которые находятся далеко от Ближнего Востока, включая союзников США в Европе и на Дальнем Востоке Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Фото: Alex Malt / Shutterstock / Fotodom

Как хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив?

Как указал Яшлавский, хуситы могут вернуться к «повторению пройденного» — атакам на торговые суда в Красном море, которые йеменское движение развернуло в 2023 году.

Во время войны в Газе торговые суда подвергались ракетным обстрелам. На какой-то момент это застопорило движение через одну из самых важных морских артерий, заставив огибать Африканский континент — это сказалось на сроках поставок, которые стали дороже Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

«Если хуситы решатся на перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, то это нанесет ощутимый удар по мировому судоходству. Это, безусловно, окажет давление и на мировую экономику», — подчеркнул политолог.

Ташиян также обратил внимание на значительный потенциал йеменского движения.

Арсенал [хуситов], в значительной степени разработанный при поддержке Ирана, включает баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Таким образом, с чисто военной точки зрения их участие реалистично Егия Ташиян сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута

Кроме того, политолог напомнил о морском потенциале движения «Ансар Алла»: «Хуситы не обладают военно-морскими силами, чтобы полностью перекрыть пролив, но они могут конфисковывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив».

Тем не менее вступление хуситов в войну зависит от уровня эскалации конфликта между Ираном и США. Поэтому Тегеран пока не использовал этот козырь Егия Ташиян сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута

Members of the Ansar Allah. Фото: Ali Hashisho / Reuters

Как еще хуситы могут нанести удар по США и Израилю?

Помимо ударов по судам, заметил Яшлавский, йеменские повстанцы могут также наносить удары по территории Израиля.

Хуситы производили обстрелы территории Израиля, всего было выпущено более 150 ракет и десятки беспилотных летательных аппаратов Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

«Однако это все вызвало ожидаемую реакцию со стороны Израиля, который своими военно-морскими и военно-воздушными силами ударил по территории Йемена и уничтожил часть руководства (...) Хуситы явно оглядываются на ситуацию в Иране и ищут путь, как им "малой кровью" помочь Ирану в его борьбе с агрессией», — резюмировал собеседник.

Ташиян обратил внимание, что США имеют внушительный потенциал для ударов по Йемену. Однако открытие нового театра боевых действий ослабит позиции администрации Трампа.

Операции хуситов потребуют от ВМС США развертывания новых сил для обеспечения свободы судоходства. Это лишь усилит напряженность в региональных отношениях и еще больше вовлечет Вашингтон в ближневосточные конфликты Егия Ташиян сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута

Арсенал хуситов и военные возможности движения привлекают активное внимание США и Израиля. 14 марта 2024 года движение провело испытание твердотопливной гиперзвуковой ракеты с высокой поражающей способностью. Позже эти ракеты были использованы для ударов по территории еврейского государства.

Фото: Stringer / Reuters

В России отреагировали на ультиматум Трампа Ирану

22 марта Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он пригрозил уничтожить ряд электростанций Исламской республики, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. При этом на следующий день хозяин Белого дома заявил, что США отложат удары по энергетической инфраструктуре на пять дней.

Я рад сообщить, что США и Исламская Республика Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования нашего конфликта на Ближнем Востоке Дональд Трамп президент США

При этом иранское руководство опровергло заявления американского лидера о ведущихся переговорах.

23 марта замглавы МИД России Андрей Руденко призвал США и Израиль отказаться от атак против Ирана. В частности, дипломат напомнил о перекрытии Ормузского пролива и добавил, что Москва выступает против ограничений судоходства в проливе.

Замглавы ведомства также предостерег США от ударов по объектам атомной энергетики Тегерана.